Tomou: «Les conditions sportives n’étaient plus réunies pour que je reste à Huy»

Bertin Tomou revient sur les raisons qui l’ont amené à rendre son tablier à Huy.

Quelques instants après avoir pris une décision ferme et définitive, Bertin Tomou s’est confié à votre quotidien. «Les conditions sportives actuelles ne me permettent pas de pouvoir continuer à Huy», précise dans un premier temps l’ancien joueur professionnel d’aujourd’hui 42 ans.

Fin janvier dernier, Bertin Tomou prolongeait pourtant son mandat à la tête de Huy. Mais qu’est-ce qui a donc fait qu’en l’espace de quinze jours, le désormais ex-coach hutois a changé d’avis? L’arrivée de David Nicolay, le nouveau manager général du club, a-t-elle un quelqconque rapport? Loin de vouloir polémiquer, Bertin Tomou ne répondra pas par l’affirmative à cette question. Entre les lignes, on peut toutefois le penser.

Tout au plus, celui que l’on voit déjà prendre la tête de la P3 d’Ans-Montegnée – l’information n’est toutefois pas encore officielle – dira: «J’ai passé des moments très difficiles à Huy. J’ai cru au projet que je mettais en place, avec des jeunes à qui j’ai donné l’occasion de montrer leur potentiel et de se mettre en valeur à l’échelon national. Tout le monde a d’ailleurs été surpris de nos premiers matchs en championnat. Mais là, même si j’ai donné mon accord au club il y a quinze jours pour rester, mon instinct me dit qu’il est temps de partir.»

Où rebondira Bertin Tomou? Il faudra encore un peu attendre avant d’avoir la réponse définitive.