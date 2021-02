Alexis Martinez sera le portier de Chevetogne

Le club de Chevetogne officialise la venue du gardien Alexis Martinez la saison prochaine.

Alexis Martinez officiera la saison prochaine entre les perches de Chevetogne, où il remplacera Julien Galand, retourné du côté d’Anhée. Martinez, ancien gardien de Rochefort, avait annoncé son souhait de quitter l’Union il y a quelques semaines. Il a donc retrouvé de l’embauche rapidement, et non loin de chez lui, en P1.

«J’avais reçu plusieurs propositions, dont Loyers qui m’avait rapidement contacté. Mais je voulais vraiment trouver un club qui facilite mes trajets, notamment vis-à-vis de mon boulot. C’est d’ailleurs une des raisons qui m’avait poussé à quitter Rochefort. Avec mon travail, autant d’entraînements sur la semaine, cela devenait compliqué, explique Alexis. Et puis, j’avais besoin de pouvoir faire une saison complète après ma blessure et ces arrêts dûs au Covid. À Rochefort, il y a déjà Gwen...»

Alexis Martinez sera donc le nouveau gardien de but de Chevetogne. «Le club m’a sonné en dernière minute et on a su trouver un accord. En réalité, il m'avait déjà contacté quand on était monté de P1 en D3 avec Rochefort mais, à ce moment, je voulais vraiment connaître la nationale.» Cette fois, voici désormais Alexis de retour en première provinciale. «Il y a vraiment moyen de faire de belles choses à Chevetogne et les joueurs l’ont même déjà montré, souligne le portier originaire de Chapois. C’est un groupe que je connais bien. J’avais envie de redevenir gardien n°1 et réaliser toute une saison dans les buts. Je rejoins Chevetogne pour me relancer et confirmer.»