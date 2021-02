En cette période de carnaval, les tenues et costumes de Princes et de groupements Arlonais sont visibles çà et là, directement dans les vitrines des commerçants du Centre-Ville.

L’ASBL Arlon Centre-Ville a répondu positivement à la demande du Comité du carnaval d’Arlon à la recherche de vitrines pour exposer les costumes de Princes et de groupements Arlonais.

À lire dans L’Avenir, sur tablette, smartphone ou PC