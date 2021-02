VIDÉOS | Suicide de Maëlle: une mineure poursuivie

Il y a un an, Maëlle, victime d’un harcèlement scolaire, se donnait la mort. Une mineure comparaît devant le tribunal de la jeunesse.

Le vendredi 31 janvier 2020, Maëlle, une jeune adolescente de 14 ans scolarisée au sein de l’école Saint-Joseph Notre-Dame de Jumet de Jumet, s’est suicidée à la suite de la diffusion d’images et de vidéos d’elle sur les réseaux sociaux, dont Snapchat. Rapidement, un dossier avait été ouvert par le parquet de Charleroi pour déterminer les causes exactes du suicide de la jeune Maëlle. Trois jeunes mineurs, dont le principal suspect âgé de 16 ans qui avait reconnu être à l’origine de la diffusion d’une vidéo «nudes», qui montrait la jeune Maëlle nue, sont poursuivis.

Certains d’entre eux devront également répondre d’une prévention de harcèlement. Les mineurs comparaîtront, chacun à leurs tours, devant la justice. Ce jeudi, devant le tribunal de la jeunesse, c’est une jeune mineure qui comparaît pour divulgation et diffusion de vidéos à caractère pédopornographique.

Après deux heures d’audience, Me Aurélie Henin, avocate de la mineure et Me Pierre Huet, représentant Emmanuel Montana, le père de Maëlle qui s’est constitué partie civile, se sont exprimés à la sortie de l’audience se déroulant à huis clos. «C’est un soulagement, mais aussi une grande tristesse pour lui. Il y a notamment des choses qu’on ne veut pas voir, mais qu’il faut bien voir dans les dossiers, dont notamment une vidéo testament de Maëlle dans laquelle elle explique la raison pour laquelle la vie est devenue totalement impossible. Elle demande d’ailleurs de partager cette vidéo, et on va en parler, mais c’est déjà très exemplatif du harcèlement dont elle a été victime pendant plus d’un an, dans deux établissements scolaires différents, et qu’elle n’a pas pu surmonter.»

«Ce fut une audience compliquée pour ma cliente. On verra la sanction ou mesure qui sera prononcée dans un mois. Mais évidemment, elle est éprouvée et c’est très difficile pour elle d’être confronté à la justice», indique Me Henin.

Ce qu’espèrent les deux parties, c’est évidemment que des faits pareils ne se reproduisent plus. «Les réseaux ont des avantages et des inconvénients énormes, notamment dans le milieu scolaire et dans les échanges entre adolescents. Les photos et vidéos qui sont échangées sont violentes, et il faut qu’on puisse contrôler cela, il faut qu’il y ait une façon pour les enfants de dire leurs drames plutôt que se refermer», signale Me Huet. «Il faut que cette effroyable affaire serve d’exemple, pour que ça n’arrive plus.»

L’école Saint-Joseph Notre-Dame de Jumet, où était scolarisée Maëlle avant le drame, est également constituée partie civile. L’établissement n’a souhaité faire «aucun commentaire.» Le jugement en cause de la première mineure sera prononcé le 18 mars prochain. Un autre mineur poursuivi comparaîtra le 2 avril prochain devant le tribunal de la jeunesse.