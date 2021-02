De -12 à +18 degrés en quelques jours: la météo s’enflamme

Les températures monteront à 16-17 degrés ce week-end et encore plus haut en début de semaine prochaine. Illustration Reporters / DPA

Le froid polaire qui a balayé le pays la semaine passée est déjà loin derrière nous. Le week-end qui arrive s’annonce particulièrement ensoleillé et (déjà) printanier.

Le thermomètre était descendu jusqu’à -12 degrés par endroits mais cela n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Le mercure ne cesse de grimper cette semaine et cela va se poursuivre avec jusqu’à 18 degrés annoncés par l’IRM pour mercredi prochain.

Ce jeudi, après le temps sec et les éclaircies en début de journée, la nébulosité augmente depuis l’ouest avec graduellement quelques faibles pluies par endroits dans la journée. L’après-midi, les précipitations deviennent plus marquées à partir de l’ouest. En soirée, le temps deviendra à nouveau sec. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes-Fagnes et 11°C dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-est, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h.

Dans la soirée et la nuit, la zone de pluie s’évacuera rapidement par l’est pour laisser place à de larges éclaircies et un temps sec. Les minima descendront entre -2°C dans certaines vallées ardennaises et 3°C au littoral. Il faudra donc se méfier des plaques de glace qui pourraient éventuellement se former en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, revenant au sud.

Vendredi, le temps sera sec avec un ciel partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 6°C sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Samedi, la journée sera très douce avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. Le temps restera sec, prévoit l’IRM. Les maxima seront compris entre 11°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 16°C en plaine, sous un vent modéré de secteur sud.

Dimanche, le temps sera ensoleillé, malgré quelques voiles d’altitude. Les températures seront toujours très douces avec des maxima de 13 à 17°C, sous un vent modéré.

Lundi, la journée sera encore assez ensoleillée, même si quelques champs nuageux seront parfois présents. Le temps restera sec et très doux avec des maxima jusque 18°C. Et cela devrait donc se poursuivre! Un avant-goût de printemps après une météo bien hivernale.