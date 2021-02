Papillons à l’Open d’Australie: symbole de victoire pour Osaka et Djokovic?

À l’Open d’Australie, les papillons ont décidé de voler la vedette à Naomi Osaka et Novak Djokovic, tous les deux qualifiées pour la finale.

Malgré le confinement imposé quelques jours à Melbourne, les papillons n’ont pas manqué l’occasion de se faire remarquer lors de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Lors de son troisième tour, Naomi Osaka affrontait la Tunisienne Ons Jabeur quand un papillon est venu la perturber dans le deuxième set.

Alors que la Japonaise s’apprêtait à servir, un spectateur a crié depuis les tribunes pour l’avertir qu’un papillon s’était posé sur sa jambe.

La troisième joueuse mondiale a alors été aux petits soins pour l’insecte, le saisissant délicatement avec sa main avant de le mettre en sécurité à l’extérieur du court.

Cet «incident» n’a pas perturbé outre mesure Osaka qui s’est imposée, avant de se qualifier ce jeudi pour la finale de l’Open d’Australie.

Un papillon viendra-t-il lui porter chance samedi?

Lors de la demi-finale de ce jeudi entre Novak Djokovic et le surprenant Aslan Karatsev, un autre papillon est venu voler la vedette au Serbe.

À l’instar de Naomi Osaka, celui-ci a porté chance au numéro 1 mondial qui s’est facilement qualifié pour sa … 9e finale à l’Open d’Australie.

«Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je me suis senti super bien, pas de douleur, c’est mon meilleur match jusque-là. Ça arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça», a commenté le Serbe.

Grâce au papillon australien?