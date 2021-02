Le nouveau centre Fedasil a accueilli ses premiers résidents à Liège

Une quarantaine de collaborateurs se relayeront 24 heures sur 24 au nouveau centre d’accueil de Fedasil situé dans l’ancienne clinique Saint-Joseph à Liège, où les 12 premiers résidents sont arrivés ce mercredi.

Les 12 premiers résidents du nouveau centre d’accueil de Fedasil situé dans l’ancienne clinique Saint-Joseph à Liège sont arrivés ce mercredi, indique l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Un courrier à caractère informatif a été distribué début février aux riverains.

«Ce nouveau centre est géré par la société G4S Care. L’accompagnement prévu par G4S répond aux mêmes critères de qualité que ceux appliqués par Fedasil ou la Croix-Rouge. Une quarantaine de collaborateurs se relayeront 24 heures sur 24 pour accompagner les résidents. L’accueil dans l’ancienne clinique est prévu pour une durée temporaire, à savoir de 12 mois, avec une prolongation possible de six mois maximum», précise l’agence.

Les arrivées des résidents sont prévues sur plusieurs semaines. Le site a une capacité totale de 500 personnes. «Dans le contexte du coronavirus, ces places supplémentaires doivent permettre à Fedasil de garder sous contrôle l’occupation de son réseau d’accueil. Elles permettent aussi à l’agence d’anticiper une éventuelle hausse des demandes d’asile, mais également de se séparer des places moins qualitatives qui ont été ouvertes ces derniers mois en urgence», ajoute la structure.

Fedasil et ses partenaires disposent de plus de 28.000 places d’accueil, réparties dans 81 centres et des logements individuels gérés par des CPAS et des associations. À Liège, l’agence gère depuis janvier 2020 un autre centre dans l’ancienne clinique Saint-Vincent à Rocourt.