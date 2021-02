Dix tonnes de carottes retirées de l’Escaut à Tournai

Chaque carotte pèse environ une tonne. Quand on pense que le crochet qui permet de la soulever est fixé au moyen d’une espèce de colle chimique… Com.

Pas question de carottes comestibles, dans cet article, mais bien de celles, en béton, retirées sous le pont des Trous, dans le cadre de la reconstruction des arches.

Impressionnante, la photo tirée par l’un des scaphandriers travaillant sur le chantier de reconstruction du pont des Trous montre l’une des carottes… en béton retirée, à près de 4 m de profondeur, sous la surface de l’Escaut dans une eau à 3 degrés.

Cinq carottages (soit dix au total) doivent en effet être effectués de part et d’autre de la dalle de béton qui tapisse le fond du fleuve et qui avait été» coulée» à l’époque de la reconstruction des arches entre 1946 et 1948. Arches qui, comme chacun le sait, ont été déconstruites dans le cadre du chantier d’élargissement de l’Escaut, mais dont la «reconstruction» a d’ores et déjà débuté, notamment dans le cadre du chantier évoqué dans cet article. Les scaphandriers, aussi appelés des «pieds lourds» évoluent dans une eau à trois degrés. Ils sont alimentés en air via un narguilé, un tuyau relié à un compresseur en surface. Com.

Ce travail a précisément pour but de réaliser des pieux de fondations pour les futures piles du pont et des lisses de guidage. Une vingtaine de pieux d’une quinzaine de mètres de hauteur et de 60 cm de diamètre, doivent être forés et bétonnés dans le courant du mois de mars.

Super glue

Pour réaliser ces carottes en béton – de 80 cm de diamètre et d’approximativement une tonne chacune – les pieds-lourds utilisent une énorme scie-cloche hydraulique. Ils fixent ensuite sur chaque carotte un crochet grâce à un ancrage chimique avant de procéder au levage via la grue tour installée sur le chantier.

À l’heure actuelle, cinq carottages ont déjà été effectués en rive droite. Il avait été prévu de procéder à la suite des opérations en rive gauche cette semaine mais c’était sans compter sur la présence d’une excroissance en béton qu’il faudra scier avant de poursuivre. Il faudra donc attendre quelques jours supplémentaires pour voir les opérations se poursuivre mais cela n’a pas d’incidence sur le calendrier général du chantier. La visibilité dans l’Escaut ne dépasse généralement pas 20 cm… Pas facile de travailler dans ces conditions extrêmes. Com.

Avant et entre les carottages, un nettoyage du fond du fleuve s’impose afin d’évacuer les gravats qui s’y sont accumulés. Un travail pour lequel les scaphandriers sont également mis à contribution (d’une moins pour une partie des pierres à évacuer).

Pour y parvenir, ceux-ci utilisent un puissant système d’aspiration capable de remonter des débris jusqu’à 20 cm de côté, similaire à celui qu’utilisent les archéologues subaquatiques. Malgré tout, il subsiste un lit important de pierres et de sédiments que seul un curage mécanique au moyen d’une grue sur barge permet d’éliminer. Rappelons que toutes ces opérations se déroulent la nuit afin de permettre le maintien de la circulation fluviale en journée.