Après les manifestations, l’horeca lance le «Stop challenge» pour appeler à la réouverture

Les collectifs Wallonie Horeca et Resto Bar Bruxelles ont lancé ce matin l’action «The Stop Challenge» sur les réseaux sociaux afin de demander au gouvernement de revoir sa stratégie envers le secteur, ainsi qu’une réouverture pour le mois d’avril.

Les acteurs du secteur, tout comme l’ensemble de la population, sont appelés à charger une photo de profil en utilisant le logo «Stop». Depuis 8h jeudi, les responsables de l’initiative ont également invité les participants à envoyer des messages au Premier ministre.

«L’objectif est d’inonder internet et le 16 rue de la Loi avec ces messages», selon les organisateurs.

Les participants pourront écrire, dessiner, peindre, leur message «Stop» sur le support de leur choix avant d’envoyer le tout au Premier ministre, Alexander De Croo. L’action se fait de manière virtuelle et en distanciel, afin de respecter les mesures sanitaires, insistent les responsables des collectifs.

«De cette manière, nous souhaitons communiquer notre désarroi. Au mois de mars, cela fera presque 9 mois que nous avons été obligés de fermer les portes de nos établissements. Nous n’arrivons pas à survivre avec les frais fixes et les indemnités», explique une représentante du collectif Wallonie Horeca, Valérie Migliore. «Nous payons la facture de cette stratégie gouvernementale.»

1.200 restos et cafés ont rejoint le mouvement

Les acteurs des collectifs exigent notamment la réouverture urgente des commerces horeca au plus tard le 1er avril prochain. Mais aussi une égalité des aides entre les trois Régions, un plan de relance «efficace et non discriminatoire» et des aides supplémentaires à la relance (dispenses ONSS, maintien à 6% de la TVA en ce compris sur les boissons alcoolisées et la création d’un prêt loyer garanti par l’État sur une durée de maximum 10 ans à maximum 1%).

«Avec le ‘Stop Challenge’, nous souhaitons également conscientiser la population et lui faire savoir que nous avons besoin de son soutien», conclut Valérie Migliore.

Quelque 1.200 restaurants et cafés ont rejoint les deux collectifs. Leur nombre croît chaque semaine, selon les responsables. De nouvelles actions seront menées dans les jours et semaines à venir.

