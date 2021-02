Permis refusé pour le projet de champ photovoltaïque à Saint-Denis

La Région wallonne a refusé le permis pour un champ photovoltaïque à Saint-Denis et Obourg. Mais d’autres dossiers sont encore à l’instruction. -

Le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne a été dans le même sens que la Ville de Mons, qui avait délivré un avis défavorable.

Il y a un trimestre, un projet de champ photovoltaïque mettait en émoi les villages de Saint-Denis et d’Obourg, entités montoises. La société Perpetum Energy avait déposé un permis pour installer 22 854 panneaux solaires et ses cabines électriques associées sur 11 ha de surface d’anciennes carrières remblayées. Cela en aurait fait une des plus grandes installations du genre en Wallonie.

Cette intention avait provoqué une levée de bouclier des riverains, qui dénonçaient un projet à l’ampleur démesurée, à proximité immédiate du centre de Saint-Denis et qui enclaverait certaines habitations. Une pétition de 900 personnes avait été signée et envoyée au Collège communal de Mons. Dans la foulée, ce dernier avait remis un avis défavorable, pointant notamment la faiblesse des études visant à évaluer l’impact environnemental du projet.

Le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne a suivi cet avis et a refusé le permis, écrit ce jeudi la DH. Mais on n’a pas fini d’entendre parler de Perpetum Energy, qui a multiplié les demandes de permis dans la région de Mons-Borinage.

Une demande pour un champ de 41 508 panneaux à Nimy, déposée en octobre, est en cours d’analyse. La commune a remis un avis défavorable pour ce projet, mais la Région wallonne doit encore se positionner. Une autre a été introduite à Cuesmes pour 31 816 panneaux à la rue Monte-en-Peine est également en cours d’instruction.

Enfin, dans le Borinage, Perpetum Energy a introduit une demande pour un champ sur le site de l’ancien charbonnage des Sartis à Hensies. Un projet d’une tout autre dimension puisque l’on parle ici de 78 000 panneaux sur 28 ha, ce qui en ferait le plus grand de Wallonie.