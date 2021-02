L’ACFF et le CAPS vont aider les clubs de D2

Diminuer le fossé entre le foot pro et le foot amateur. C’est l’objectif de l’ACFF en cette période de crise. Avec un chouette projet.

Non, l’ACFF ne reste pas inactive face à la crise liée au Covid-19. Elle va tenter, dans les prochaines semaines, d’aider les clubs de D2 et les arbitres sur le plan physique.

Ainsi, aidée du Centre d’Aide à la Performance Sportive (CAPS), l’Association des Clubs Francophones de Football lance un projet médico-sportif à l’attention des clubs de D2 ACFF et des meilleurs arbitres. Celui-ci a été expliqué mardi soir à l’occasion d’une vidéoconférence selon un communiqué officiel:

«Une des missions de l’ACFF est d’utiliser les différents subsides qu’elle reçoit au bénéfice de ses acteurs», explique Daniel Boccar, secrétaire général de l’ACFF. «Nous constatons, et Roberto Martinez l’a confirmé, qu’il y a beaucoup de talent dans les divisions amateurs mais aussi que le fossé entre les clubs de D2 amateurs et les clubs évoluant en Nationale 1 ou en Pro League ne cesse de se creuser. Afin de tenter de le réduire sur le plan physique, nous proposons un projet adaptable à la situation de chaque club.»

Chaque club est libre d’adhérer ou non à ce projet et cela ne lui coûtera rien. «Notre objectif n’est pas de nous substituer au travail des staffs mais de leur apporter, sur base de tests, des données leur permettant d’individualiser le travail de chacun», poursuit Daniel Boccar.

1. Mario Innaurato comme mentor

Le moment est idéal puisque, avec la crise sanitaire, de nombreux joueurs sont restés inactifs. Pour ce projet, l’ACFF s’est tournée vers le CAPS, qui encadre de nombreux athlètes olympiques, et vers Mario Innaurato, ancien préparateur physique des Diables Rouges, d’Anderlecht, du Standard, de l’AC Milan et de Séville, entre autres.

Le projet s’adresse aussi aux arbitres qui peuvent encore prétendre rejoindre le football professionnel.

Dans ce contexte, Mario Innaurato travaillera en étroite collaboration avec Éric Romain, directeur de l’arbitrage, et Alexandre Boucaut, manager du recrutement des arbitres.

2. Le dernier quart d’heure

Le CAPS est une ASBL qui regroupe, depuis 8 ans, l’Université Catholique de Louvain, l’Université Libre de Bruxelles et l’Université de Liège. Les subsides qu’elle reçoit lui permettent de mettre des connaissances scientifiques à la disposition du monde du sport.

«En football, la préparation physique prend une part de plus en plus importante dans la réussite», dit Marc Francaux, son président. «On a notamment constaté que la capacité à courir longtemps à haute intensité est déterminante, ce qui explique que la différence se fait souvent dans le dernier quart d’heure.»

Le projet médico-sportif mené par l’ACFF et le CAPS répond à deux objectifs:

1. Evaluer la condition physique des joueurs et de certains facteurs de risques de blessures. Ces évaluations se feront au moyen d’une batterie de tests sur le terrain.

2. Donner des recommandations en relation avec la préparation physique et la prévention des blessures.

«Après chaque campagne de testing, chaque club recevra un rapport confidentiel», dit Marc Francaux.

«Ce rapport fera l’objet d’un debriefing spécifique et, s’il le souhaite, le club pourra demander un accompagnement dans la mise en place des recommandations.»

3. Des tests adaptés

Les avantages de travailler avec le CAPS sont multiples. Ils résident notamment dans la pertinence du choix des tests et dans l’utilisation d’un matériel de pointe.

«Les types d’évaluation envisagés sont des mesures anthropométriques (taille, poids, IMC, masse graisseuse), des mesures de qualité physique (endurance, vitesse, force explosive), une quantification des charges d’entraînement et une mesure du risque de blessure», explique Jacques Duchâteau (ULB).

«Ils permettront de dresser un profil du joueur en fonction du poste qu’il occupe, de comparer avec des normes et d’assurer un suivi de l’entraînement.»

4. Réduire les blessures

On a vu qu’au niveau professionnel, le nombre de blessures avait augmenté suite à la crise sanitaire.

François Delvaux (ULiège) craint que cette tendance soit encore plus aiguë au niveau amateur. «D’où l’importance de mettre ce projet en place dès cette année», dit-il.

«Les conséquences d’une blessure sont multiples: coût financier pour le club, hypothèque des chances de

revenir au plus haut niveau après une blessure de plus de quatre semaines, risques pour la santé (arthrose, etc.), impact négatif sur les résultats.»

S’il est impossible de prévoir une blessure, on peut en réduire le risque en agissant sur les facteurs qui les favorisent. «Une batterie de tests effectués sur le terrain permettra d’identifier les besoins de chaque joueur. Les principaux domaines évalués seront la force musculaire excentrique des ischio-jambiers (blessure n°1 chez le joueur de football), la souplesse des adducteurs et des ischio-jambiers, la qualité de la gestuelle (sprints, réception lors de sauts) et la proprioception. Le suivi de la charge de travail et des blessures est complémentaire à ce travail d’évaluation.»

5. Objectiver les données

Chaque club pourra faire tester 20 joueurs de son noyau. Les joueurs devront à peine se déplacer puisque les tests seront décentralisés dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès ce mercredi, Mario Innaurato enverra aux clubs un questionnaire par mail. Il prendra ensuite contact avec chacun d’entre eux afin de connaître son fonctionnement et ses besoins.

«Je crois beaucoup en ce projet», dit-il. «Je suis un homme de terrain et, sur le terrain, on a beaucoup de données subjectives. Ici, on va recevoir des données objectives. Pour avoir collaboré avec le CAPS lorsque j’étais au Sporting d’Anderlecht, je peux également assuré que c’est ce qui se fait de mieux en Belgique en matière de testing et d’évaluation.»