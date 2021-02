Les Diables rouges restent N.1 du classement FIFA

La Belgique occupe toujours la première place du nouveau classement FIFA, le premier de 2021, publié ce jeudi. Un classement mondial qui ne connaît pas de changements dans le top 32 par rapport au dernier classement du 10 décembre.

Avec 1.780 points, la Belgique conserve 25 points d’avance sur la France (1.755) et 37 sur le Brésil (1.743). L’Angleterre et le Portugal complètent le top 5 devant l’Espagne, l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique et l’Italie.

Les Diables Rouges occupent la première place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Une première place qu’ils avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. Seuls trois pays sont restés plus longtemps à la première place que la Belgique: le Brésil (4699 jours), l’Espagne (1959 jours) et l’Allemagne (1148 jours). La Belgique dépassera l’Allemagne si elle garde la tête du classement jusqu’à l’Euro en juin.

Les troupes de Roberto Martinez entameront en mars les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Belgique recevra le Pays de Galles (24/03) avant de se rendre en République tchèque (27/03) et de recevoir la Biélorussie (30/03)