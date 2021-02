Silvio Proto, le jeune retraité, se confie sur sa nouvelle vie: «Si je retourne à Anderlecht, ce sera comme supporter»

L’ancien portier anderlechtois, qui a pris sa retraite après la rupture de son contrat à la Lazio au début du mois de février, s’est confié sur son futur et ses envies. Loin du monde du football visiblement.

Dans un entretien accordé à plusieurs médias (La Dernière Heure, SudPresse et Het Laatste Nieuws), Silvio Proto (37 ans), passé par La Louvière, le Beerschot, Anderlecht, l’Olympiacos et dernièrement la Lazio Rome, a ouvert la boîte à souvenirs et fait part de ses envies pour les futures années. Extraits choisis.

Dans le milieu du football, tu dois être une machine

«Dans le milieu du foot, tu ne peux pas montrer tes sentiments. Ce n’est pas simple quand tu es sensible comme moi. Tu dois être une machine.»

«Il n’y a pas grand-chose que j’aimerais encore faire dans le football mais je voudrais quand même conseiller les jeunes. Pas être agent mais pouvoir épauler des gamins sans que l’argent ne pollue les choix. Je n’ai pas été bien conseillé. La seule fois où j’ai négocié seul sans agent, c’est l’unique fois où j’ai eu pile ce que je voulais. C’était pour ma rupture de contrat à la Lazio.»

Un gros salaire, mais pas de jeunesse

«Les jeunes footballeurs reçoivent de gros salaires mais ils n’ont pas de jeunesse. Tu ne peux pas en vouloir à un gamin de péter un plomb à un moment et claquer son argent. Mais tu n’as pas les vraies valeurs de la vie. Il arrive un moment où tu ne prends plus aucun plaisir à rien, malgré ton argent.

«Si tu n’es pas bien entouré, tu pètes les plombs. Moi, j’ai évité tout ça grâce à ma femme mais tout le monde n’a pas cette chance. Et il ne faut pas compter sur un agent, il aurait trop peur de contredire son joueur et de le perdre.»

«C’est un monde de brutes. Tu dois toujours montrer que t’es le plus fort pour ne pas perdre ta place.»

J’ai tourné la page anderlechtoise

«Si je retourne à Anderlecht, ce sera comme supporter. Les messages des fans suite à l’annonce de ma retraite m’ont fait plaisir. Mais j’ai tourné la page anderlechtoise au moment où j’ai signé en faveur de l’Olympiacos. Cela n’a pas été facile parce que je suis très attaché au club.»

«J’ai des projets immobiliers, je suis en train d’écrire un livre sur ma carrière, je peaufine le lancement de ma structure pour conseiller les jeunes footballeurs… J’ai aussi envie de voyager et découvrir de beaux parcours de golf avec toute la famille. J’aimerais aussi me lancer dans un projet humanitaire. En fait, je veux être heureux. J’ai passé une moitié de ma vie dans le foot et je veux passer la seconde moitié à faire ce que j’ai envie de faire.»