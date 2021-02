Rush Limbaugh, légende conservatrice de la radio américaine, est mort

Le célèbre animateur de radio américain Rush Limbaugh, figure de la droite conservatrice sur les ondes pendant plus de quatre décennies et fidèle soutien de Donald Trump, est décédé à l’âge de 70 ans a annoncé sa famille sur sa page Facebook.

«Rush Hudson Limbaugh III sera pour toujours le plus grand de tous les temps, un gentil géant courageux et brillant, et un pionnier de la radio», a déclaré sa femme Kathryn dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle de l’animateur. Rush Limbaugh avait révélé l’an dernier être atteint d’un cancer avancé du poumon.