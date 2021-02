Munuera, Desberg, Giroud, Lee Lai, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 18 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un homme qui désobéit, un missionnaire, un médaillon égyptien et des sœurs fâchées. Bonnes lectures

1 Bartleby, le scribe

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

New York City, quartier de Wall Street.

Un jeune homme est engagé dans une étude de notaire. Il s’appelle Bartleby. Son rôle consiste à copier des actes juridiques.

Les premiers temps, Bartleby se montre irréprochable. Consciencieux, efficace, infatigable, il abat un travail colossal, le jour comme la nuit, sans jamais se plaindre. Son énergie est contagieuse. Elle pousse ses collègues, pourtant volontiers frondeurs, à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Un jour, la belle machine se dérègle. Lorsque le patron de l’étude lui confie un travail, Bartleby refuse de s’exécuter. Poliment, mais fermement. I would prefer not, lui répond-il. Soit, en français: je préférerais ne pas.

Désormais, Bartleby cessera d’obéir aux ordres, en se murant dans ces quelques mots qu’il prononce comme un mantra. Je préférerais ne pas. Non seulement il cesse de travailler, mais il refuse de quitter les lieux…

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): NÉCESSAIRE

Sortant de son registre habituel, Munuera modernise l’œuvre de Melville et lui donne des accents contemporains, qui font écho à notre crise sanitaire et à sa cohorte de lois liberticides et, plus globalement, à notre monde numérique, donc évanescent.

Un livre qu’il faut lire. Sans vouloir vous donner d’ordre, bien sûr.

Dargaud Munuera d’après Melville, 72 p., 15.99€.

2 Footballeur du dimanche

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Le football du dimanche, c’est le foot d’en bas, le football des origines, loin des puissances de l’argent. Il se joue dans la rue ou sur les terrains bosselés, sous le cagnard ou dans la boue.

Les joueurs ont des maillots dépareillés et des survêtements avec des poches aux genoux, Ils ont tous les âges, tous les niveaux…

Mais ils ont en commun un talent précieux: la joie de jouer!

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): BOUEUX

Tronchet partage son amour du ballon rond… et des terrains boueux – celui des amateurs – dans une série de gags qu’on devine sincères, mais qui ne vont jamais chercher bien loin. Pas sa meilleure performance.

Delcourt Didier Tronchet, 56 p., 12,50€.

3 Belgian Brol

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Complexité linguistique, administration kafkaïenne, nombre exorbitant de ministres, crises gouvernementales à répétition: les tares de la Belgique sont nombreuses. À la place de s’en plaindre, les auteurs plaident ici pour leur accentuation.

La Belgique de demain:

– une centaine de langues officielles,

– des milliers de ministres,

– des crises gouvernementales plusieurs fois par mois,

– des dizaines de courriers administratifs incompréhensibles par jour ouvrable pour chaque citoyen.

1000 choses incongrues et drôles à découvrir sur nos amis Belges!

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): FACÉTIEUX

Le Belge est l’avenir de l’humanité. Voilà la thèse du nouvel opus du facétieux tandem Dal-Jannin.

De quoi refaire l’histoire et la géopolitique à coup de frites et de bière. Qui sait, peut-être que le monde irait mieux?

Jungle Dal/Jannin, 48p., 10,95€

4 Démonistes (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Diplômés de la prestigieuse Académie de Surin, les démonistes sont capables d’invoquer des démons plus originaux et dangereux les uns que les autres.

Mais lorsqu’un portail magique apparaît près de la capitale sans que personne ne parvienne à la refermer, l’inquiétude monte dans le royaume. Le roi se résout à faire mander l’un des plus puissants démonistes, en exil depuis des années.

Cette faille est-elle liée au drame qui s’est noué dans les salles de classe vingt ans plus tôt? Et si le destin du monde dépendait d’un amour d’adolescence?

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): FUNTASTIQUE

Au royaume de Surin, on apprend à invoquer les bons démons. Mais quand une faille s’ouvre, leur ouvrant la porte, il faut retrouver le champion des démonistes.

Du fantastique et du fun très (trop) coloré avec moult références. Pour les amateurs.

Drakoo «Vlad», Gay/GeyseR, 48 p., 14,50€.

5 Odilon Verjus (Intégrale T.2)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Odilon Verjus est un missionnaire plus que méritant. Pas facile de prêcher la bonne parole à une tribu de papous! Il s’est néanmoins parfaitement adapté aux us et coutumes de ses ouailles.

Pourtant, il a fort à faire: un mystérieux sorcier n’a de cesse de détourner les âmes péniblement converties et voici qu’un monstrueux crocodile vient se repaître de ses paroissiens.

C’est dans ce contexte que débarque Laurent de Boismenu, fougueux novice envoyé en renfort par l’épiscopat.

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): DAMNATION

Sous les dorures de ce qu’on croirait être un missel de luxe, toute la saveur de Yann et l’énergie de Verron, au sommet de leur art d’action et d’humour, nous explosent à la figure dans cette succession d’enquêtes mêlant religion et dérision.

Bon à se damner.

Le Lombard Yann/Verron, 168p., 29€

6 Octofight (T.3)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Mesdames et messieurs! Arrêtons-nous un instant et revenons sur les prémices de l’histoire de Mohamed Marechal-Le Pen. La fulgurante ascension du président Français, élu en 2052 au premier tour avec 78,51% des voix, ne s’est pas faite toute seule et pour bien le saisir, peut-être devons-nous revenir à l’année 2027…

Cette année-là, la violente humiliation subie par Marion Maréchal-Le Pen face à sa tante Marine au second tour des élections va engendrer trois événements déterminants pour l’actuel Président. Primo, Marion se convertit à l’Islam. Secundo, elle fonde l’école supérieure coranique gaulliste. Tertio, le plus important, elle consume son mariage avec Abdoul Aziz Ibn Abdoul Al-Murais pour faire naitre un 14 juillet, le petit Mohamed.

Quel beau destin que celui de ce garçon, parti de si loin, qui va finalement briguer le mandat volé par sa tante 25 ans plus tôt! Alors pourquoi aujourd’hui tout gâcher et faire souffler un vent de révolte?

Des groupes armés criant le nom de François Bayrou sèment partout la zizanie en zone néo-rurales et au-delà. Et pourquoi? Supprimer l’euthanasie obligatoire passé les 80 ans… Comment le Président décidera-t-il de traiter ces sujets dissidents? La justice passera-t-elle par le compromis ou le sang?

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): DÉCADENT

C’est la lutte finale pour Stéphane et ses «fighters» octos, repliés à Fessenheim et décidés à faire plier le président Mohamed Maréchal-Le Pen sur l’euthanasie obligatoire.

De la grosse déconnade, très librement inspirée de la scène politique, mais qui fait également réfléchir, (très) en creux, sur le sort fait à nos aînés dans ce monde de jeunes (fous). Et nous propose même une conclusion un brin douce-amère.

Glénat «Euthanasiez-les tous!», Juncker/Pacheco, 128 p., 12,90€.

7 Les lames d’Ashura

Ankama - Le résumé de l’éditeur

De tous les groupes de brigands du rail que comptent les vastes steppes de Kalandra, les Lames d’Ashura sont les guerrières les plus redoutées. Parmi elles: Osman. Jeune prodige de la danse, il vit pour sa passion et rêve de découvrir ce monde en plein essor hors du clan.

Alors qu’Ashura, la matriarche, prépare ce qui sera son dernier coup, l’avenir des Lames semble promis à Ikari et Shota, ses deux fidèles lieutenants. Mais des événements inattendus vont faire voler en éclats l’équilibre de cette famille singulière.

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): APHRODISIAQUE

Les hommes n’ont pas le monopole du chaos. Quand il y a un schisme au sein des pilleuses de trains, ça barde. Les liens familiaux réussiront-ils à éteindre l’incendie.

Un univers aussi violent qu’aphrodisiaque mais manquant parfois de clarté dans les scènes épiques.

Ankama Baptiste Pagani, 168p., 18,90€

8 Les rivières du passé (T.1)

Daniel Maghen - Le résumé de l’éditeur

À Paris, de nos jours, on suit les pas d’une jeune femme solitaire et sauvage. Elle pratique la seule activité pour laquelle elle est incroyablement douée… Linn est une voleuse! Son dernier coup de maître: dérober pour le compte du sulfureux Argonovitch un médaillon d’une valeur inestimable. Il s’agit du médaillon du Dieu Aton dont aucune représentation n’existait à ce jour.

En essayant d’échapper à la propriétaire du joyau, Linn traverse une porte et se trouve projetée dans un Paris parallèle, moyenâgeux, dans lequel l’Histoire ne s’est pas déroulée de la même façon…

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): CONVAINCANT

Deux héroïnes, une rousse et une brune, voyagent entre un Paris moderne et son pendant moyenâgeux et fantastique, où des monstres sanguinaires tuent. Une autre facette du talent de Desberg, plus «dark» et très convaincante.

Maghen «La voleuse», Desberg/Corboz, 72 p., 16€.

9 La guerre invisible

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

1951, Égypte.

Manfred Fürbringer, un ancien ingénieur nazi spécialisé dans les systèmes de guidage des fusées V2, a été repéré vivant au Caire sous une fausse identité.

En pleine guerre froide, son savoir-faire et son expertise sont des atouts inestimables pour les États-Unis. La CIA envoie donc deux de ses meilleurs agents pour «recruter» Fürbringer, de gré ou de force… car bien d’autres nations semblent intéressées par les services de l’ingénieur.

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): ADIEU

Deux agents recrutés (bien obligés) par la CIA tentent de mettre la main sur un scientifique nazi dans Le Caire de 1951. Le dernier scénario du regretté Frank Giroud attise les regrets. Ce n’est pas qu’un au revoir. Salut, Frank.

Rue de Sèvres Desberg/Martin, 56 p., 15€.

10 Le goût de la nectarine

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Bron et Max sont liées par un amour puissant et dévorant. Leurs escapades sauvages avec Nessie, la nièce de Max, constituent des îlots de bonheur qu’elles attendent chaque semaine avec impatience.

Entraînées par le pouvoir d’imagination de l’enfant, elles peuvent être elles-mêmes et oublier leur quotidien pris en étau entre des tensions familiales, le rejet et l’isolement.

Mais les vieux démons de Bron resurgissent et leur relation s’étiole… Les deux jeunes femmes n’auront d’autres choix que de s’ouvrir à leurs sœurs respectives, dont elles se sont autrefois détournées.

Parviendront-elles à laisser de côté leur rancœur et à trouver le chemin de la réconciliation?

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): DÉLICAT

L’amour de Max et Bron, trans en proie au mal-être, s’étiole, tout juste préservé par l’amour d’une petite fille qui les accepte comme elles sont dans une société peu ouverte.

Un album délicat sur la perdition des sentiments.

Sarbacane Lee Lai, 238p., 25€

11 Absolument normal (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Tout le monde le sait: à la puberté, le corps se transforme. Mais dans le monde légèrement futuriste où vit Cosmo, ces transformations ne se limitent pas à l’apparition de poils et de boutons d’acné ou à la mue des voix. Ici, les adolescents développent des pouvoirs bien plus intéressants: yeux laser, lévitation, apparition de nageoires et de branchies, force extraordinaire, etc.

Mais pour certains, la mutation est nase, mineure… voire nulle! C’est le cas de Cosmo, notre héros, qui est… absolument normal. Et donc terriblement vulnérable.

La solution? Confier Cosmo au Centre «Nouvel horizon» qui développe des méthodes d’éducation afin d’enfin développer un pouvoir digne de ce nom….

Notre avis en un mot (puisque quelques autres): INTRIGANT

Dans un monde de freak super-héroïque, Cosmo se pensait seul à ne pas avoir de pouvoir.

Dans une sordide école qui mène des expériences inhumaines, il va comprendre qu’il y en a d’autres comme lui. Des débuts très intrigants.