Engie va installer dans le port de Gand la plus haute éolienne du pays

L’énergéticien Engie et l’entreprise de recyclage Renewi ont reçu le permis pour l’érection d’une éolienne de plus de 242 mètres de haut dans le port de Gand, ce qui en fera la plus haute du pays.

L’engin devrait produire l’équivalent de la consommation annuelle de quelque 4.300 ménages.

La construction de l’éolienne, dont le rotor affichera un diamètre de 55 mètres, devrait débuter durant le second semestre de 2022 et être terminé au premier trimestre 2023.

Le port de Gand apparaît comme un endroit idéal, non seulement parce que la zone est peu peuplée, mais aussi en raison des entreprises avoisinantes, qui peuvent ainsi s’approvisionner directement en énergie verte. Dans le cas présent, l’éolienne couvrira environ 75% des besoins énergétiques de la société Renewi.

Engie s’est fixé l’objectif de développer 1.000 MW de capacité éolienne d’ici 2030.