Dopage: l’ancien président de la fédération russe d’athlétisme suspendu 4 ans

L’ancien président de la fédération russe d’athlétisme (Rusaf) Dmitri Chliakhtine, ainsi que quatre autres anciens membres de l’instance, ont été suspendus quatre ans dans le cadre de l’affaire Lysenko, a annoncé ce mercredi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

Dmitri Chliakhtine mais aussi Artur Karamyan (ex-membre du Conseil), Alexander Parkin (ex-directeur exécutif), Elena Orlova (ex-administratrice) et Elena Ikkonikova (ex-coordinatrice antidopage) ont été suspendus pour avoir tenté de couvrir en 2018 et 2019 le sauteur en hauteur Danil Lysenko, soumis à une enquête antidopage, en fournissant de faux documents et de fausses explications.

Ils peuvent tous encore faire appel.

Danil Lysenko était visé par l’AIU pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, son cas est toujours en cours.

Cette affaire a valu à la fédération russe, suspendue par l’athlétisme international depuis novembre 2015, le gel de son processus de réintégration.

Rusaf a jusqu’au 1er mars présenter un plan de réforme, et reste sous la menace d’une exclusion de la Fédération internationale et de l’absence de ses athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo.