Mené deux sets à zéro, Stefanos Tsitsipas renverse Rafael Nadal et file en demi-finale de l’Open d’Australie

Stefanos Tsitsipas est le dernier qualifié pour les demi-finales de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, ce mercredi à Melbourne.

Le Grec, N.6 mondial, s’est imposé en cinq sets 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 en 4h05 face à l’Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, sur la Rod Laver Arena.

Dominé dans les deux premiers sets, Tsitsipas a complètement renversé la vapeur dans les troisième et quatrième manches pour arracher un set décisif. Dans le cinquième et dernier set, le Grec réalisait le break à 5-5 pour mener 6-5 et transformait ensuite sa troisième balle de match sur son service pour s’imposer au bout de 4h05 de jeu.

Tsitsipas, 22 ans, disputera sa deuxième demi-finale à Melbourne après celle perdue contre Rafael Nadal en 2019. L’année dernière, le Grec avait été éliminé au troisième tour face au Canadien Milos Raonic.

Le N.6 mondial, tête de série N.5 à Melbourne, avait également atteint la demi-finale de Roland-Garros en 2020, battu par le Serbe Novak Djokovic.

Son adversaire en demi-finale sera le Russe Daniil Medvedev, N.4 mondial, qui a battu son compatriote Andrey Rublev, N.8 mondial, 7-5, 6-3, 6-2 plus tôt.