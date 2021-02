Statistiquement, Wellin est la commune la plus touchée par le Covid : 36 cas en quinze jours

Wellin est, statistiquement, la commune la plus touchée par le coronavirus en Belgique. Explications.

La Commune de Wellin n’est pas épargnée par le coronavirus. Lors des quinze derniers jours, trente-six nouveaux cas de Covid ont été comptabilisés. Résultat des courses, ce mercredi, Wellin était statistiquement la commune la plus touchée en Belgique avec un taux d’incidence de 1158 cas pour 100 000 habitants.

Des chiffres confirmés par Benoît Closson, le bourgmestre wellinois.

«Mais ce sont des chiffres qu’il faut relativiser, indique le bourgmestre. Wellin est une petite commune. Directement, dès que vous avez plusieurs cas, vous montez vite dans les statistiques. Surtout en prenant le chiffre de 100 000 habitants comme référence.»

Si les cas sont en augmentation à Wellin, la cause est connue: un cluster, c’est-à-dire un foyer de contamination, a vu le jour à l’école de Lomprez, qui a été fermée vendredi dernier.

« Le cluster a été localisé, confirme Benoît Closson. L’école est en quarantaine jusqu’au 22 février. La semaine de vacances tombe au bon moment. Tous les parents ont été avertis individuellement avec testing et mise en quarantaine obligatoire.»

«Comme s’il y avait une troisième vague»

Ce n’est pas la première fois que les chiffres sont assez élevés à Wellin. «Ils étaient déjà assez hauts à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre, note Benoît Closson. Mais c’était partout pareil avec le début de la deuxième vague. Ici, c’est un peu comme si vous aviez eu une troisième vague à Wellin. Pourquoi communiquer? Sincèrement, je me suis posé la question de savoir s’il fallait le faire ou pas. Le cluster, je suis évidemment au courant depuis une semaine. Au début, je ne voulais pas alarmer les gens inutilement, d’autant plus que certains en ont marre des informations sur le coronavirus. Mais là, Wellin est la première commune le plus touchée en Belgique sur le site de Sciensano. Ce sont des informations visibles pour tout le monde. Je pense donc qu’il était normal de communiquer pour rassurer les personnes. À ma connaissance, il n’existe pas de lockdown party à Wellin. Les citoyens respectent les règles et sont vigilants.»