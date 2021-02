Insolite à Liège: 1.000 masques inclusifs distribués au personnel des milieux d’accueil de la Ville

Liège a distribué des masques inclusifs au personnel des milieux d’accueil de la Ville. Car accéder aux visages comme aux émotions des adultes constitue un facteur clé de l’évolution de l’enfant.

Les membres du personnel des milieux d’accueil de la Ville de Liège ont été équipés de masques inclusifs (transparents) pour garantir tant la sécurité des agents communaux que le bon développement des enfants accueillis, a indiqué le collège communal par voie de communiqué.

Dès les prémices de la crise liée au coronavirus, un protocole sanitaire strict a été instauré au sein des milieux d’accueil de la Ville de Liège. Le principe général consiste à minimiser les risques de transmission en recourant aux gestes barrières: distance physique, bonne hygiène des mains... Le nettoyage, la désinfection ainsi que l’aération (plusieurs fois par jour) des locaux mais aussi des jeux ont été et sont encore réalisés quotidiennement. Un fonctionnement par «bulle», pour assurer la stabilité de la prise en charge tout en évitant le regroupement d’enfants, a également été organisé.

En concertation avec Cohezio, des tests sérologiques rapides ont par ailleurs été mis à disposition des milieux d’accueil afin d’évaluer l’immunité individuelle et collective du personnel.

Fin 2020, toujours en concertation avec les services de prévention et protection au travail, la décision de porter le masque en toutes circonstances a été prise par le département de la Petite Enfance. Néanmoins, la confrontation au port du masque peut être un frein à certains apprentissages essentiels des tout-petits. Accéder aux visages comme aux émotions des adultes est en effet un facteur clé de l’évolution de l’enfant: la lecture labiale et l’observation des mimiques de l’interlocuteur interviennent, par exemple, dans le développement de la communication mais aussi de la sociabilisation.

C’est pourquoi 1 000 masques inclusifs ont été commandés et fournis aux membres du personnel des milieux d’accueil communaux.

En plus de permettre une interaction optimale entre l’enfant et son ou sa puériculteur(rice), ces masques, en coton et équipés d’une fenêtre transparente (design entièrement belge), sont réutilisables et lavables à 60 degrés sans détergent.

Pour Pierre Stassart, échevin en charge de la Petite Enfance, «garantir la sécurité des enfants et des agents communaux en fonction au sein des milieux d’accueil tout en organisant l’accueil dans les meilleures conditions possibles, pour le bien-être et le développement de l’enfant, est notre premier défi. Cette initiative innovante en montre l’exemple.»