RER: pose des premiers aiguillages du premier tronçon wallon à 4 voies

En 2023, le tronçon entre la bifurcation vers Louvain-la-Neuve et Ottignies sera le premier de Wallonie à être mis à 4 voies.

Chantier impressionnant ce mercredi matin, sur le coup de 10 h, avec la pose d’un des premiers aiguillages résultant de la mise à 4 voies du tronçon wallon du RER à la bifurcation de la ligne 161 Ottignies – Namur vers Louvain-la-Neuve.

Cette pose symbolique s’est déroulée en présence du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, et du ministre wallon Philippe Henry, ainsi que des administrateurs délégués d’Infrabel, Benoît Gilson, et de TUC RAIL, Philippe Denayer. Mais aussi des bourgmestres stéphanois et ottintois, Michaël Goblet d’Alviella et Julie Chantry.

De concert, les deux ministres Écolo ont souligné l’étape importante représentant ce premier tronçon RER de la Wallonie. «Le timing sera tenu, affirment-ils. En 2023, le tronçon entre l’embranchement de la ligne vers la cité universitaire et Ottignies sera bien mis à 4 voies. À cet endroit, cela permettra déjà aux trains directs de ne plus être ralentis par les omnibus qui auraient pris du retard». Et Georges Gilkinet d’affirmer que «plus que jamais, le rail représente un élément de la mobilité de demain».

Deux grues géantes ont permis la livraison et l’installation de cette pièce d’aiguillage. Celle-ci fait partie d’un ensemble de trois éléments de 40 mètres formant donc une longueur totale de 120 mètres qui permettront aux trains de changer de voie en maintenant une vitesse de 90 km/h. Il s’agit donc de pièces maîtresses en vue d’augmenter la capacité de la ligne.

«La colonne vertébrale de la mobilité de demain»

Depuis samedi, 30 travailleurs et une douzaine d’engins de chantiers œuvrent aussi pour la phase de terrassement de l’assise des aiguillages entre Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve. Au total, ils auront notamment procédé à l’installation des 15 nouveaux aiguillages, stockés sur le site de la gare de Mont-Saint-Guibert, sur cette portion de ligne, la première de Wallonie à être portée de 2 à 4 voies.

Entre le pont de la rue du Ruchaux à Court-Saint-Étienne, d’où part la bifurcation vers LLN, et la gare d’Ottignies, un total d’une centaine de nouveaux aiguillages doivent être posés. Tous les travaux relatifs aux nouvelles voies devraient être bouclés en juin. Dans le même temps, Infrabel a procédé au renouvellement complet des caténaires installées au début des années 1950 et aujourd’hui en fin de vie. Par la suite, toute la signalisation devra être installée.