VIDÉO | «The Voice» Belgique: le fantasque TK Russel impressionne lors des duels

Henri PFR a créé un duel 5 étoiles hier soir en opposant Rafael et TK Russel. Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils ont envoyé du lourd.

Hier soir, lors de la deuxième phase des duels de The Voice, le premier duel a certainement marqué plus d’un téléspectateur. Il opposait sur le titre Dream on d’Aerosmith Rafael Hueso au fantasque TK Russel. Il l’a encore prouvé hier en se qualifiant pour les lives...

Si Henri PFR a préféré emmener TK Russel aux lives, c’est parce que Rafael est encore jeune, et surtout qu’il est persuadé que le Tubizien de 18 ans va un jour exploser.

Loïc Nottet surprend encore et toujours

Parmi les autres faits marquants de la soirée, le repêchage in extremis de Belassa par Loïc Nottet. Alors que la candidate se dirigeait vers la sortie du plateau, le buzzer du nouveau coach de The Voice a retenti. Une fois encore, l’ancien candidat a surpris tout le monde.

«On est dans une compétition de chant, on attend de grandes envolées. Mais en 2020, l’urbain a une grande place dans la musique et tu as tout d’une rappeuse. Quand je te vois jouer avec la caméra, on ne peut pas te laisser partir», a jusitifé Loïc Nottet.

Henri PFR avait décidé de faire s’affronter deux fortes personnalités. Belassa, jeune rappeuse, et Dania, ancienne choriste de Phil Collins, sur «Side to Side» qui unit Ariana Grande à la rappeuse Nicki Minaj.

Souvenirs, souvenirs

Peu avant cette prestation, Édith et Miya se sont affrontées sur «Counting Stars» de OneRepublic. Le match a tourné à l’avantage d’Édith, dont le groove a surpris plus d’un coach. Elle poursuit donc l’aventure avec Typh Barrow.

Loïc Nottet a ainsi pu se replonger dans ses souvenirs puisque lui-même s’était produit sur cette chanson lors des duels de la saison 3 de The Voice.