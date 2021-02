Rochefort a dévoilé ce matin ses derniers transferts ou les reconductions du noyau pour la saison prochaine.

Outre l'arrivée de Rodrigue Piette (Stockay) et les reconductions d'Anthony Di Lallo et de Jérôme Bertrand, Rochefort confirme l'arrivée de Marvin Etienne, Arnaud Bouche (gardien de Givry) et Kenny Senga (milieu de Jodoigne et ex-Visé).

+++ Plus d'infos dans nos prochaines éditions.