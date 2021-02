Un couac informatique provoque un faux départ pour le centre de vaccination du Heysel

Inauguré en grandes pompes mardi, le centre de vaccination ne peut être utilisé ce mercredi. La faute à un souci informatique.

C’est le plus grand centre de vaccination du pays. Il doit permettre l’accélération du processus de lutte contre le coronavirus en Belgique. Inauguré mardi, il devait permettre de vacciner 4.800 personnes dès cette semaine. Sauf qu’il y a un retard à l’allumage. Le centre restera ainsi portes closes ce mercredi, annonce La Libre Belgique.

La faute à un problème informatique qui a retardé l’envoi des invitations. Il s’agit d’un souci de base de données lié à un outil du fédéral, précise sur Bel-RTL Inge Neven, directrice du service d’hygiène de la région bruxelloise.

Cette dernière précise que le problème a été constaté en fin de semaine passée et n’était toujours pas résolu mardi. Mais cela ne devrait plus tarder, assure-t-elle, et ces fameuses invitations devraient bel et bien être envoyées ce mercredi.

Pour rappel, ce plus grand centre de vaccination de Belgique se trouve au Palais 1 du Heysel. Il était prêt depuis deux semaines mais en attente de la mise à disposition des vaccins. Les premières personnes conviées à recevoir leur première injection du vaccin AstraZeneca sont des personnes issues du milieu médical. Avec ses 20 boxes de vaccination, le centre du Heysel doit atteindre une capacité de 112.000 vaccinations par mois à terme.

En région bruxelloise, les 10 points de vaccination sont répartis géographiquement de façon stratégique sur le territoire pour atteindre un maximum de personnes. Ils ouvriront progressivement entre février et avril 2021. Ils auront une capacité finale de 375.000 vaccinations par mois à partir du mois de mars.