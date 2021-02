Le reggae français en deuil: Tonton David est mort à l’âge de 53 ans

Triste nouvelle: le chanteur français Tonton David, à qui on doit plusieurs tubes dans les années 90 dont «Chacun sa route», est décédé ce mardi à seulement 53 ans.

L’information a circulé en fin de journée, notamment après que Pierpojak, autre chanteur de reggae, ait annoncé son décès et fait part de sa tristesse sur ses réseaux sociaux. Elle a été confirmée en milieu de soirée par un de ses enfants et son ancien manager à l’Agence France Presse. Tonton David, de son vrai nom David Grammont, est décédé ce mardi à l’âge de 53 ans. Il avait été victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral) à la descente d’un train en gare de Metz et hospitalisé dans un état critique à Nancy.

Né à la Réunion le 12 octobre 1967, Tonton David s’était fait connaître au début des années 90 avec son tube «Peuples du monde», dont le clip avait été tourné par Mathieu Kassovitz:

Son 1er album, Le blues des racailles, avait été disque d’or. Il enchaîne avec «Sûr et certain», vendu à 350.000 exemplaires et qui lui vaut une nomination aux Victoires de la musique. Puis avec «Chacun sa route», chanson du film «Un Indien dans la ville» qu’il chantait en trio sous le nom de KOD (Katché/Oryema/David):





On lui doit aussi le titre «Number One», jolie déclaration d’amour à sa maman également sortie lors de son apogée en 1994:

Il confirmera ensuite avec le disque Récidiviste en 1995, avant de sombrer petit à petit dans l’oubli. En 2001, il avait accepté de chanter en duo avec Marka sur le titre Ma langue au chat, qu’il avait interprété avec lui sur quelques scènes en Belgique, notamment aux Francofolies.