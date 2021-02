Pas un «poète égaré»

D’Alain Van der Biest, pour qui son amitié s’est «délitée» au fil de l’alcoolisme dans lequel il le voyait sombrer, Maurice Demolin dit: «Ce que je sais, c’est qu’il détestait la formule ressassée par les commentateurs: “Un poète égaré en politique” […] Il haïssait ce jugement hâtif, même s’il s’en est parfois servi pour assurer sa défense et se ménager des circonstances atténuantes […] Attentif aux êtres et aux choses qu’il analysait avec une froide lucidité, il se servait des mots beaucoup plus pour rendre compte de son intelligence du monde que de son appréhension sensible.»