Le CA de La Pro League veut prolonger Pierre François comme CEO

Le Conseil d’administration de la Pro League va proposer lors de la prochaine assemblée générale de prolonger l’actuel CEO jusqu’en juin 2022.

C’est une petite surprise tant le dossier semblait ne pas avancer depuis des mois: le Conseil d’administration de la Pro League a décidé cet après-midi de proposer à l’assemblée générale des clubs de D1A et D1B de prolonger Pierre François. L’actuel CEO de la Pro League, en poste depuis 2015, voyait son contrat arriver à terme en juin. Rien ne lui avait été proposé jusqu’ici, même s’il se voyait bien continuer, mais les neuf membres du CA ont décidé à l’unanimité de continuer un an de plus avec le Liégeois. Reste à voir si leur proposition sera bien suivie par l’assemblée générale du 16 mars, mais cela semble bien parti.