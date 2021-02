Serena Williams va-t-elle enfin battre le record de Margaret Court?

À bientôt 40 ans, Serena Williams va disputer sa 40e demi-finale en Grand Chelem face à la Japonaise Osaka.

Alors qu’elle approche de la quarantaine – elle soufflera ses 40 bougies en septembre prochain – Serena Williams (WTA 11) va-t-elle enfin battre le record de titres en Grand Chelem de Margaret Court? Au fil des tours, la question recommence à alimenter les conversations à Melbourne.

Depuis l’Open d’Australie 2017, son compteur personnel reste bloqué à 23 Majors. Battue à quatre reprises en finale d’un Grand Chelem en 2018 et 2019 (2X Wimbledon, 2X l’US Open), l’Américaine aura l’occasion de s’octroyer une nouvelle chance en défiant en demi-finale Naomi Osaka (WTA 3). La cadette des sœurs Williams va disputer sa neuvième demi-finale sur les bords de la Yarra River. À chaque fois jusqu’ici, elle s’est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017) Face à la Japonaise, coachée par Wim Fissette, Serena disputera aussi sa 40e demi-finale en Grand Chelem. Des chiffres à donner le tournis…

En quart de finale, la N.11 mondiale a assez aisément dominé la Roumaine Simona Halep, 6-3, 6-3. «C’est mon meilleur match du tournoi, sans aucun doute, s’est félicitée l’Américaine. Je jouais contre la 2e mondiale, donc je savais qu’il fallait que je fasse mieux (que jusque-là). Et c’est ce que j’ai fait, j’en suis très contente.»

Serena Williams s’est notamment montrée très peformante en défense, au milieu du 2e set. «L’an dernier, mon entraîneur (Patrick Mouratoglou) m’a dit qu’il fallait que je m’améliore en défense. On a eu beaucoup de temps pour la travailler. Mais pas ici en Australie où je n’ai fait qu’essayer de récupérer physiquement (d’une douleur à l’épaule)», a-t-elle souligné.

C’est une belle bagarre qui s’annonce face à une Naomi Osaka qui a remporté tous les tournois du Grand Chelem où elle a atteint les quarts de finale (US Open 2018 et 2020, et Open d’Australie 2019).

Les deux joueuses sont à égalité deux partout dans leurs confrontations. Williams a remporté les deux derniers duels dont le dernier à Adelaïde cette année (6-2, 2-6, 10/7). Mais Osaka s’était imposée en finale de l’US Open en 2018.