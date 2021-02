Le débrief du jour: 4.800 vaccinations au Heysel | Tous les indicateurs covid au vert | 27 ans de prison pour l’ancien député

Le Palais 1 du Heysel abrite désormais le plus grand centre de vaccination du pays. BELGA

Ouverture du plus grand centre de vaccination au Heysel, tous les indicateurs au vert pour le coronavirus en Belgique et 27 ans de prison pour l’ancien député Christian Van Eyken et son épouse, voici le condensé de l’actualité de ce mardi 16 février.

1. 4.800 vaccinations dans le plus grand centre de vaccination

Covid-19: le Palais 1 du Heysel abrite désormais le plus grand centre de vaccination du pays. Pas moins de 4.800 personnes y seront vaccinées via le vaccin AstraZeneca cette semaine.

2. Coronavirus tous les indicateurs sont au vert

Si les semaines précédentes étaient marquées par un plateau avec de légères oscillations, le centre de crise observe aujourd’hui une diminution claire de tous les indicateurs.

3. 27 ans de prison pour l’ancien député Christian Van Eyken et son épouse

En appel, l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. ont été condamnés à 27 ans d’emprisonnement. Ils ont été arrêtés à l’issue du verdict.

4. Lockdown party à Waterloo: citations directes contre les policiers

Faux départ pour le dossier de la «l ockdown party» du 18 décembre dernier. Les «o rganisateurs» annoncent des citations directes contre la police

5. Hans Vanaken, Philippe Clement et tout le staff brugeois positifs et absents en Europa League

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges. Hans Vanaken est positif au Covid-19 ainsi que l’ensemble du staff du Club de Bruges. Ils seront tous absent ce jeudi à Kiev pour le duel des seizièmes de finale aller de l’Europe League contre le Dynamo.