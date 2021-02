VIDÉO | Ses crises de somnambulisme font mourir de rire les internautes

Les vidéos improbables de cette tiktokeuse somnambule, Celina Myers, cartonnent sur Internet.

Celina Myers, une canadienne de 26 ans, est somnambule et fait régulièrement des crises pendant la nuit. Son mari Adam a installé des caméras dans plusieurs pièces de la maison. Celina récupère les vidéos de ces caméras et fait partager ces crises de somnambulisme à ses abonnées, sur son compte Tik Tok, «Celinaspookyboo , qui rencontre un succès monstre.

Dans l’une de ses vidéos les plus virales, on peut voir la jeune femme organiser une «pool party» en pleine nuit, en pyjama, alors que la neige recouvre son jardin. On la voit courir les bras chargés de canettes avant de les jeter allègrement sur le sol enneigé. La scène, complètement improbable, est à mourir de rire.

Celina a déclaré qu’elle était somnambule depuis qu’elle avait commencé à marcher et que le phénomène était relativement normal dans la famille puisqu’il concernait aussi sa mère et son frère. La première fois qu’elle a publié ses aventures nocturnes sur Internet, Celina n’imaginait donc pas que ses vidéos rencontreraient autant de succès, elle qui vient de célébrer ses 10 millions d’abonnés.

En plus d’être une star sur TikTok, la jeune femme de 26 ans a publié trois livres paranormaux et a lancé sa propre ligne de beauté appelée Beauty X Boo.