«Désormais, on sait comment faire remettre un match!» lance Beñat San José, le coach d'Eupen

L'entraîneur eupenois Beñat San José ne s'est pas calmé. Il ne digère pas la remise en dernière minute du Waasland-Beveren - Eupen prévu samedi. Les Pandas y retournent ce mercredi (17h).

Il ne s’était pas encore exprimé à ce sujet, mais Beñat San José n’a pas fait dans le détail ce mardi. Le coach eupenois, dont l’équipe doit retourner à Waasland-Beveren car le match prévu samedi a été remis en dernière minute, l’a toujours mauvaise.

«Je pense que c’est injuste. Si c’est quelque chose d’imprévisible et d’incontrôlable, OK. Mais là, On vient pour jouer et on ne peut pas. C’est une énorme frustration. Et je le répète: c’est injuste car on demande aux clubs d’être prêts pour faire face à ça. Nous sommes pénalisés et, très franchement, on sait désormais comment faire si l’on veut faire remettre un match!» a-t-il lancé, visiblement toujours furieux.

Les Eupenois se déplacent donc à nouveau en province d’Anvers pour y affronter Waasland-Beveren ce mercredi.

«Mes joueurs sont très motivés. Encore plus au vu du contexte. On va tout faire pour ramener les trois points!» prévient le mentor des Pandas qui risquent d’aborder cette rencontre le couteau entre les dents.