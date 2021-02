Test Achats dépose une plainte contre TikTok: «Une meilleure plateforme est possible»

Test Achats s’associe aux associations européennes pour porter pleinte contre Tik Tok. L’association de consommateurs accuse Tik Tok d’exploiter les droits et les données des utilisateurs souvent très jeunes.

Test Achats se joint au Bureau européen des unions de consommateurs et à 16 autres organisations pour déposer une plainte auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs.

Ces associations dénoncent de nombreuses violations des droits de consommateurs, à commencer par l’absence de droits d’auteur et les transactions financières ambiguës cachées derrière les «objets virtuels».

Le réseau social de plus en plus populaire attire également de très nombreux enfants et adolescents, souvent exposés à des publicités peu explicites. «Nous souhaitons que les enfants et adolescents qui utilisent Tik Tok puissent le faire en toute sécurité, sans être exposés à une publicité cachée omniprésente et sans qu’ils ne soient transformés en produits publicitaires pour les marques alors qu’ils ne font que s’amuser» détaille Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Test Achats a également alerté l’Inspection économique et souhaite pousser les autorités concernées à lancer une enquête approfondie sur les politiques et pratiques de Tik Tok.