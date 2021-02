Excel Mouscron: «Le combat n’est pas terminé», assure Jorge Simao

À la Ghelamco Arena, Mouscron n’aura «joué» que 20 minutes. Difficile pour Jorge Simao de défendre son équipe après une telle prestation. «Le résultat est le reflet de notre comportement sur le terrain. On a fait face à un adversaire bien meilleur que nous, ce soir. On a été trop gentil dans les duels et on a été incapable de gérer l’espace dans notre dos. Gand en a profité pour mettre de nombreux longs ballons. Ils se sont procuré beaucoup d’occasions, trop facilement. On n’a pas assez coulissé vers leurs flancs excentrés pour les mettre sous pression. Dans ce cas, c’est difficile de contrôler le match. On a eu une opportunité de revenir. Mais on a vite senti qu’on serait incapable de se battre pour le résultat. Il n’y a rien de positif à retenir ce soir».