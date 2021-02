David Alaba confirme qu’il quitte le Bayern en fin de saison

Le défenseur autrichien du Bayern Munich David Alaba, pièce maîtresse de l’équipe qui domine actuellement le football mondial, a confirmé ce mardi qu’il quitterait le club allemand en fin de saison, sans dévoiler toutefois quelle sera sa destination.

«J’ai pris la décision de chercher un nouveau challenge après cette saison, je vais quitter le club», a assuré le joueur de 28 ans, arrivé au Bayern à l’âge de 16 ans, lors d’une conférence de presse télévisée depuis Munich.

La presse l’a déjà annoncé au Real Madrid, mais il a confirmé que son agent était également en contact avec le FC Barcelone.

Alaba a nié que son départ ait été lié à ses exigences financières trop élevées, comme l’avait laissé entendre l’ex-président du club Uli Hoeness.

Le patron du «Rekordmeister» Karl-Heinz Rummenigge lui a rendu un hommage appuyé: «Il a toujours été une personne agréable. Il continue à se donner totalement au FC Bayern», a-t-il dit sur Sky, «c’est un garçon sérieux, aimable, que nous aimons tous. Il a mérité d’être bien traité jusqu’à son dernier jour au FC Bayern. Nous allons nous séparer en toute amitié.»

Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille», a admis Alaba, «mais mon but est de progresser chaque année, et de sortir de ma zone de confort».

Joueur polyvalent (arrière latéral, central ou milieu défensif), il a joué un rôle majeur dans la décennie dorée du Bayern, qui semble devoir se prolonger. Ses titres les plus prestigieux avec Munich sont deux Ligues des champions (2013, 2020), deux coupes du monde des clubs, neuf titres de champion d’Allemagne et six coupes nationales.

Après avoir été longtemps le complice de Franck Ribéry sur le flanc gauche de l’équipe, il s’est brillamment installé la saison dernière en charnière centrale, pour participer au sextuplé historique du club: triplé coupe-championnat-Ligue des champions, supercoupes d’Allemagne et d’Europe et Mondial des clubs.