Le RFC Liège et Visé ont introduit leurs dossiers de licences

Liège et Visé (ici en 2019) attendent le verdict de la commission des licences. imagesports.be

Les deux clubs de Nationale 1 avaient jusqu’à ce lundi minuit pour introduire leurs dossiers. Ce qui a été fait.

Comme prévu, le RFC Liège a introduit sa demande de licence pour la N1, mais aussi pour la D1B. «Le Matricule 4 a souhaité introduire la demande pour accéder au football professionnel malgré la situation actuelle» a communiqué le RFC Liège ce mardi.

«Par cet acte, le club confirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver le monde pro dans les meilleurs délais. N’ignorant pas qu’à ce stade, en raison de la saison blanche, et sauf coup de théâtre, aucun club de Nationale 1 ne sera promu en D1B, la direction du club a tout de même jugé utile, instructif et nécessaire, pour les prochaines demandes de licences, de se confronter au dossier, en ce compris aux travaux à réaliser dans le stade de Rocourt actuel et en particulier à son éclairage» indique-t-il.

La commission se prononcera le 22 mars

Ce lundi minuit était la date limite pour l’introduction des dossiers de licences. Et la commission des licences se prononcera le 22 mars.

«Quel que soit son verdict, et quelle que soit l’utilité d’une licence pro au terme de cette saison blanche, le club est satisfait d’avoir pu se frotter à l’exercice» souligne le club.

Notons que l’URSL Visé, également en Nationale 1 cette saison, a aussi introduit les mêmes demandes de licences, pour la N1 ainsi que la D1B.