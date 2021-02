Open d’Australie: Sander Gillé rejoint les quarts de finale en double mixte

Associé à l’Américaine Hayley Carter, Sander Gillé s’est qualifié pour les quarts de finale du double mixte à l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, ce mardi à Melbourne.

Sander Gillé, 30 ans, 39e mondial en double, et Hayley Carter (WTA 34 en double), 25 ans, se sont imposés 6-4, 6-1 au 2e tour face à la paire polonaise composée d’Iga Swiatek (WTA 75 en double), lauréate de Roland Garros l’an dernier en simple, et Lukasz Kubot (ATP 9 en double). Le match a duré 59 minutes à peine.

En quarts de finale, Gillé et Carter seront opposés aux Australiens bénéficiaires d’une invitation, Samantha Stosur (WTA 33 en double) et Matthew Ebden (ATP 109 en double). Le duo australien a facilement écarté le tandem brésilien Luisa Stefani et Bruno Soares, tête de série N.8, 6-3, 6-1 en 57 minutes.

Sander Gillé et son partenaire habituel Joran Vliegen, qui formaient la tête de série N.14, ont été battus ce jeudi dès le premier tour du double messieurs 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (10/8) par l’Allemand Dominik Köpfer (ATP 416 en double) et l’Américain Tennys Sandgren (ATP 234 en double).