Des milliards d’emails piratés: comment se protéger en 3 étapes

Une fuite historique met en danger des milliards de données de connexion à Gmail et Hotmail notamment.

L’alerte est sérieuse. 3,2 milliards d’identifiants et de mots de passe se baladent dans la nature. En ligne de mire: les données de connexion de comptes Gmail, Hotmail, LinkedIn ou encore Netflix. C’est le moment ou jamais de renforcer la sécurité de votre messagerie électronique.

Piqûre de rappel, c’est un hacker qui a publié début février, sur un forum spécialisé, cette base de données colossale. Elle ne résulte pas d’une seule fuite. C’est la compilation des intrusions opérées en douce ces derniers mois sur les serveurs (ordinateurs) de grands groupes et organisations.

Comment se protéger des regards indiscrets ou d’un détournement de votre compte? En suivant les 3 étapes ci-dessous.

1. Vérifier si vous êtes en danger

Au fil des piratages rendus publics, le site cybernews archive les adresses de courrier électronique compromises, celles qui ont figuré à un moment ou un autre dans une liste illégale que s’échangent les hackers.

En encodant votre adresse électronique à cette adresse, le moteur de recherche vous indique si elle est en danger ou pas.

Si le moteur de recherche du site cybernews vous indique «Your email adress has been leaked», ça signifie que la sécurité de votre email est compromise. Capture d’écran

2. Changer de mot de passe

Si votre adresse de courrier électronique est annoncée comme compromise, l’heure est venue de changer de mot de passe. Plus généralement, changer de mot de passe régulièrement est une saine mesure de sécurité et autant y procéder même si le site cybernews vient de vous rassurer.

Plus le mot de passe sera plus complexe, plus il sera sûr. Il est conseillé de combiner majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Sur le même sujet + Comment bien choisir ses mots de passe Internet

3. Activer l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs est une mesure contraignante mais efficace. Une fois activée, vous êtes alerté sur votre smartphone lorsqu’un nouvel appareil essaie de se connecter à votre courrier électronique.

Il est possible de l’activer sur la plupart des services en ligne, comme sur Google et Gmail ou encore Microsoft et Hotmail.