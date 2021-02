Coronavirus | Des faux vaccins russes en vente sur le marché belge

Ce mardi, le Centre de crise alertait sur la vente de faux vaccins sur le marché belge à l’occasion de l’une de leurs conférences de presse hebdomadaires.

En rue ou sur internet, des faux vaccins contre le coronavirus circulent sur le marché belge. C’est ce qu’expliquait ce mardi matin Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination à l’occasion de l’une des conférences de presse hebdomadaires du Centre de crise.

«Nous attirons votre attention sur la distribution de faux vaccins, notamment de provenance russe. Il est vivement conseillé de ne pas acheter ces vaccins en rue, en magasin ou en ligne.»

Sabine Stordeur a également précisé que les seuls vaccins sûrs et efficaces étaient gratuits et uniquement administrés dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux, ou dans les maisons de repos et de soin.

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 370 000 personnes en Belgique ont été vaccinées, et 203 000 personnes ont reçu la deuxième dose.