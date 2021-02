Serena Williams élimine Simona Halep et s’offre sa 40e demi-finale en Grand Chelem

Serena Williams (WTA 11) a dominé la Roumaine Simona Halep (WTA 2) en deux sets (6-3, 6-3) après 1h21 de jeu, en quarts de finale d’Open d’Australie, ce mardi à Melbourne.

La cadette des sœurs Williams jouera sa neuvième demi-finale à Melbourne. À chaque fois jusqu’ici, Serena s’est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017). Ce sera aussi sa 40e en Grand Chelem. Elle ne s’y est inclinée qu’à six reprises. Si elle s’impose en finale cette année, Serena décrochera son 24e titre du Grand Chelem, une performance inédite dans l’histoire du tennis.

«C’est mon meilleur match du tournoi, sans aucun doute, s’est félicitée l’Américaine. Je jouais contre la 2e mondiale, donc je savais qu’il fallait que je fasse mieux (que jusque-là). Et c’est ce que j’ai fait, j’en suis très contente.»

Dans la première manche, elle a laissé Halep revenir à hauteur alors qu’elle menait 2-0. Mais elle a réussi un nouveau break pour se détacher 4-2 et tenir son service jusqu’à la fin du set.

Dans la seconde, c’est la Roumaine qui s’est détachée 2-0 mais Williams a recollé immédiatement. Les joueuses se sont de nouveau échangées les mises en jeu jusqu’à 3-3.

Un duel face à Osaka en demi-finale

L’Américaine a alors donné un coup de collier et s’est montrée extrêmement performante en défense pour faire de nouveau le break et mener 4-3 au terme d’un point très accroché. Elle a ensuite enchaîné les deux jeux suivants.

«L’an dernier, mon entraîneur (Patrick Mouratoglou) m’a dit qu’il fallait que je m’améliore en défense. On a eu beaucoup de temps pour la travailler. Mais pas ici en Australie où je n’ai fait qu’essayer de récupérer physiquement (d’une douleur à l’épaule)», a-t-elle souligné.

Naomi Osaka, 23 ans, son adversaire pour une place en finale, a remporté tous les tournois du Grand Chelem où elle a atteint les quarts de finale (US Open 2018 et 2020, et Open d’Australie 2019). «Elle est super forte sur le court et d’une grande inspiration en dehors. Je l’ai regardée jouer, je suis persuadée qu’elle m’a regardée», a commenté Serena Williams.

Les deux joueuses sont à égalité deux partout dans leurs confrontations. Serena Williams a remporté les deux derniers duels dont le dernier à Adelaïde cette année (6-2, 2-6, 10/7). Mais Naomi Osaka s’est imposée en finale de l’US Open en 2018.

L’an dernier tant Serena que Naomi avaient été éliminées au 3e tour à Melbourne.