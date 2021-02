VIDÉO | Coronavirus: tous les indicateurs sont au vert

Le centre de crise analyse les tendances des derniers jours en lien avec la pandémie de Covid-19 en Belgique.

Si les semaines précédentes étaient marquées par un plateau avec de légères oscillations, le centre de crise observe aujourd’hui une diminution claire de tous les indicateurs. «Cette diminution s’observe tant au niveau des contaminations, des hospitalisations que des décès», précise le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Avec 1.809 nouveaux cas par jour en moyenne, le centre de crise observe une baisse de 20% par rapport à la semaine dernière. Ce mardi est le 8ème jour consécutif de diminution. Yves Van Laethem nuance néanmoins ces chiffres en précisant que le nombre de tests a également diminué de 14% cette semaine.

Des premiers résultats de la campagne de vaccination

La diminution du nombre de contamination s’observe sur tout le pays mais est surtout marquée dans le Limbourg, où de fortes augmentations avaient été récemment enregistrées. Au niveau de la population, c’est la tranche d’âge des plus de 90 ans qui marque la plus forte diminution (moins 44% par rapport à la semaine précédente). Le centre de crise observe également une diminution des hospitalisations venant des maisons de repos et de soin, ce qui pourrait être un premier impact positif de la campagne de vaccination. «Nous devons rester prudents, il y avait déjà une tendance à la baisse auparavant » précise Yves Van Laethem.

Les enfants et adolescents sont la deuxième population à enregistrer la plus forte baisse de contaminations (moins 23%), ce qui s’expliquerait par l’enseignement à distance qui a été imposé en Flandre la semaine dernière ainsi que le début des congés scolaires.

Actuellement, 1838 patients sont hospitalisés à cause du coronvirus mais environ 300 d’entre eux sont toujours en soins intensifs, ce qui représente une légère augmentation. Par ailleurs, le nombre de décès continue de diminuer avec une baisse de 3% par rapport aux 40 décès enregistrés les semaines dernières.

Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 366.558 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin.