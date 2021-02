Open d’Australie: Naomi Osaka première demi-finaliste

La N.3 mondiale Naomi Osaka s’est qualifiée avec autorité pour les demi-finales de l’Open d’Australie aux dépens de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (71e) 6-2, 6-2 en à peine plus d’une heure, ce mardi à Melbourne.

Pour une place en finale, la Japonaise, triple lauréate en Grand Chelem, affrontera soit la N.2 mondiale Simona Halep, soit l’Américaine Serena Williams, opposées en soirée.

Jusque-là en Grand Chelem, Naomi Osaka (23 ans) s’est offert le trophée à chaque fois qu’elle a atteint les quarts de finale (US Open 2018 et 2020, et Open d’Australie 2019). Confirmera-t-elle la règle une fois de plus?

Hsieh Su-Wei, elle, est devenue au cours de cette quinzaine australienne la joueuse la plus âgée de l’ère Open à s’inviter pour la toute première fois en quarts de finale en tournoi majeur, à 35 ans.

Quatre des cinq précédentes rencontres entre les deux joueuses s’étaient étirées sur trois sets. Mais cette fois, Osaka n’a pas laissé Hsieh lui donner le tournis avec son jeu si atypique tout en timing et variations.