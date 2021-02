La piscine de Grâce-Hollogne fermée pour une durée indéterminée

Mauvaise nouvelle en cette semaine de congés de carnaval: il n’est plus possible d’aller nager à la piscine de Hollogne.

La commune de Grâce-Hollogne a annoncé la fermeture dès lundi midi et pour «une durée indéterminée de la piscine située rue Forsvache à Hollogne.

Il est question de «maintenance» et d’après nos collègues de la DH, ce serait un problème avec le revêtement assurant l’étanchéité (le liner) qui serait en cause. Le bassin va être vidé et examiné. En attendant, les nageurs sont invités à se rendre dans d’autres piscines de la région.