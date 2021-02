VIDÉO | Chelsea et West Ham s’imposent et poussent Liverpool et Origi hors du Top 4

Chelsea et West Ham, vainqueurs respectivement de Newcastle (2-0) et Sheffield United (3-0), lundi, lors de la 24e journée du championnat d’Angleterre, ont éjecté Liverpool du top-4, qualificatif pour la Ligue des Champions.

Contre Newcastle, Chelsea a fait la différence en première période par Olivier Giroud (31e) et Timo Werner (39e). Les ‘Blues’signent un quatrième succès de rang.

Plus tôt dans la journée, West Ham a dominé Sheffield United grâce à un penalty de Declan Rice (41e) et aux buts d’Issa Diop (58e) et Ryan Fredericks (90e+6).

.@WestHam, de enige club die nog geen penalty kreeg dit @premierleague-seizoen... tot nu! 🚨? pic.twitter.com/G8dKKiXQkQ — Play Sports (@playsports) February 15, 2021

Au classement, Chelsea et West Ham se partagent la quatrième place avec 42 points. Battu à Leicester samedi, Liverpool reste bloqué à 40 unités après trois défaites de rang. Newcastle est 17e et premier sauvé avec 25 points, 7 de plus que Fulham, premier relégué. Sheffield (11 points) est lanterne rouge.