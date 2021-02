La quarantaine pour Deschacht: stop ou encore?

L’ancien Mauve souffle ses 40 bougies ce mardi. Et il s’interroge sur le fait de rempiler pour une saison à Zulte Waregem. Ou pas.

C’est l’heure de la quarantaine pour Olivier Deschacht. Non, le recordman du nombre de matches disputés sous le maillot anderlechtois (601) n’est pas touché par le Covid-19, mais souffle aujourd’hui ses 40 bougies. Au moment de couper le gâteau, une question taraude l’esprit du défenseur central de Zulte-Waregem: va-t-il de prolonger l’aventure du foot professionnel au-delà de la saison actuelle? Alors qu’il semblait quasiment certain il y a quelques semaines encore de raccrocher les crampons en mai prochain, l’octuple champion de Belgique (avec les Mauves) hésite à présent. D’un côté, il affirme se sentir toujours aussi bien physiquement – il a enchaîné samedi à Saint-Trond un 9e match complet d’affilée -, et se dit poussé par ses coéquipiers et Francky Dury pour rempiler pour une saison et faire des adieux devant un public. De l’autre, il craint d’accomplir la saison de trop. Si jamais Olivier Deschacht devait poursuivre l’aventure, il s’octroiera une chance de devenir le 3e joueur le plus âgé de l’après-guerre à fouler une pelouse de l’élite. Derrière Ratko Svilar et Timmy Simons. Aujourd’hui, il occupe la 6e place dans ce «ranking des papys».