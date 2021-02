VIDÉO | Les trouvailles du détectoriste marchois au Famenne & Art Museum (FAM)

Le Famenne & Art Museum ouvre un petit espace où s’exposent quelques-unes des trouvailles du détectoriste marchois Michel Lecarme. De nombreux objets usuels qui témoignent des évolutions au fil du XXe siècle.

On pourrait écouter Michel Lecarme pendant des heures. L’ancien militaire marchois est en effet intarissable quand il s’agit d’évoquer ce qui est son hobby depuis de nombreuses années. Depuis plus de quarante ans en effet, Michel Lecarme sillonne les champs et les bois de Famenne avec son détecteur de métaux. Des années de recherche pour des milliers de petits objets retrouvés. Des objets, certes sans grande valeur, mais à l’intérêt patrimonial et affectif évident. Rappelons que ce dernier avait déjà fait don à la Ville de plusieurs milliers de pièces de toutes époques retrouvées dans le cadre de ses recherches.

Le Famenne & Art Museum (FAM) qui dispose de plusieurs des trouvailles de Michel Lecarme a compris tout l’intérêt qu’il y avait à exposer certains de ces objets, qui sont de véritables témoins des évolutions vécues au fil du XXe siècle. Le musée marchois a donc décidé de consacrer un espace du musée aux découvertes du détectoriste marchois.

«Je ne me suis pas décarcassé pour rien»

S’exposent ainsi sous nos yeux de nombreux boutons, des plaques de vélo, un revolver, des clefs, des bouteilles de soda, de nombreux objets religieux,… «C’est incroyable tout ce que l’on peut trouver sous nos pieds, explique Michel Lecarme, visiblement ému de l’attention accordée par les responsables du FAM, anciennement prénommé Musée de la Famenne. Cela fait des années que je sillonne la région. On peut trouver des objets de toutes les époques. Cela peut aller de pièces datant de la période gauloise jusqu’à des objets utilisés au quotidien le siècle dernier. Ce petit espace me touche beaucoup. J’en ai les larmes aux yeux C’est une véritable reconnaissance de toutes les heures passées sur le terrain à chercher. Je ne me suis pas décarcassé pour rien. Cela met également en valeur mon hobby de détectoriste et prouve que nous ne sommes pas des voleurs ou des pillards de patrimoine.»

Un large éventail de la production humaine

Du côté du Musée marchois, tous ces objets présentent un intérêt évident. «On a ici un véritable éventail de tout ce que l’humain a pu produire. C’est inimaginable de voir tout ce qui a pu être égaré, tout ce qu’on a pu jeter, tout ce qui finalement pollue nos sous-sols. C’est incroyable!, indique Thibaut Cassart, le conservateur du FAM. Cela va l’étui de baïonnette à de la monnaie pour juke-box, mais aussi des montres, de celle à gousset jusqu’à la montre électronique; de la pipe en porcelaine jusqu’à celle destinée au cannabis.»