VIDÉOS | «Top Chef»: Mathieu Vande Velde, le candidat bruxellois, sélectionné par…

Des candidats surprenants, des recettes incroyables et deux premières éliminations: la 12e saison de «Top Chef» a été lancée ce lundi soir sur RTL-TVI. Avec un Belge qui s’en est plutôt bien sorti…

«Top Chef», c’est parti! C’est ce lundi soir que les téléspectateurs de RTL-TVI ont pu découvrir le premier épisode de la 12e saison du célèbre concours. Et comme souvent, l’émission culinaire a démarré sur les chapeaux de roues.

1 Des candidats bluffants

Diffusé en Belgique cinq jours après M6, l’épisode de ce lundi a tout d’abord permis aux fans de «Top Chef» de mieux découvrir les candidats de cette année.

C’est ainsi que les téléspectateurs ont découvert Chloé, qui est une amie d’Adrien, le finaliste de la 11e saison, ou encore Jarvis Scott dont les santiags ne sont pas passées inaperçues.

Mais plus encore que leur look, c’est le niveau des candidats qui a impressionné d’emblée. Techniques et audacieux, ils sont quelques-uns à avoir déjà tapé dans l’œil du jury composé d’Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran.

2 La composition des brigades

En guise d’apéritif de cette 12e saison, les jurés ont donc été invités à composer leur propre brigade en désignant, à l’issue de chacune des deux épreuves principales, leur favori.

Invités à proposer un dessert, les 7 premiers candidats de l’aventure ont ainsi été soumis à la critique des chefs. Pour le plus grand plaisir de Baptiste Trudel qui rejoint la brigade de Paul Pairet après avoir séduit deux chefs (Hélène Darroze n’a pas convaincu le candidat) avec son association café, cardamome, topinambour et fruit de la passion.

Tandis qu’Hélène Darroze jetait son dévolu sur Chloé Charles, son autre coup de cœur de l’épreuve, Michel Sarran, lui, a sélectionné Thomas Chisholm, l’artiste culinaire de la saison.

Enfin, Philippe Etchebest a pour sa part retenu Matthias Marc, un chef très attaché à ses origines jurassiennes.

Des moules-frites qui séduisent

Dans la deuxième épreuve, les 7 derniers participants ont été invités à repenser un plat libre. Son grand gagnant? Pierre Chomet, un chef installé à Bangkok dont la revisite du pad thaï a soufflé deux chefs, Paul Pairet, dont il a rejoint la brigade, et Michel Sarran. Michel Sarran qui, finalement, a décidé de garder avec lui Bruno Aubin, un cuisinier qui connaît bien… Philippe Etchebest puisqu’il a déjà travaillé sous ses ordres.

Et là où Sarah Mainguy a séduit Hélène Darroze, c’est le Bruxellois Mathieu Vande Velde qui, avec un moules-frites revisité, a tapé dans l’œil de Philippe Etchebest.

3 Une dernière chance fatale à deux candidats

Au total, ce sont donc six candidats qui se sont présentés en dernière chance.

Son équipe déjà au complet avec Charline Stengel, la lauréate de l’émission « Objectif Top Chef » dans ses rangs, Philippe Etchebest a assisté au dénouement de ce dernier épisode. Une ultime épreuve sur le thème de la carotte qui a vu Pauline Séné rejoindre l’équipe de Paul Pairet, Michel Sarran recruter Arnaud Baptiste et Hélène Darroze sauver la peau de Mohamed Cheick.

Jarvis Scott étiqueté «candidat libre» – il ne pourra pas bénéficier des conseils des chefs de brigade -, ce sont Yokei Hosaka et Adrien Zedda qui sont les deux premiers éliminés de cette 12e saison de «Top Chef».