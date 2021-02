Un an de prison pour avoir violé sa petite amie de 13 ans

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné lundi un homme de 23 ans à un an de prison ferme pour le viol d’une jeune fille de 13 ans. Albert D. semblait avoir une relation avec la victime, mais celle-ci était juridiquement trop jeune pour consentir à un rapport sexuel.

La victime s’est présentée à la police locale de Bruges fin août 2019, affirmant avoir été violée par le prévenu à son appartement quelques jours plus tôt. Elle a déclaré avoir répété «stop» à plusieurs reprises en pleurant, mais que son petit ami ne l’avait pas écoutée. Quand cela s’est reproduit plus tard, elle n’a plus osé résister.

Albert D. a pour sa part expliqué que ces rapports étaient consentis. La mère de la victime a étayé cette version: l’adolescente se comportait selon elle de manière provocante envers les garçons. Son téléphone portable lui a été confisqué une fois après des contacts douteux avec des hommes plus âgés. Selon sa mère, la jeune fille ment et fantasme beaucoup.

Juridiquement trop jeune pour affirmer son consentement

Un extrait de son journal intime montre cependant qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’avoir des relations sexuelles avec le prévenu. Son père a fait état d’une lettre d’amour indiquant la même chose.

Le tribunal a estimé que les rapports étaient en effet mutuellement consentis, mais que la victime était trop jeune, d’un point de vue juridique, pour pouvoir accorder son consentement.

Le casier judiciaire du prévenu a également été pris en compte. Il a en effet déjà été condamné à 30 mois de prison en mai 2019 pour armes prohibées, drogues et violences. En été 2020, il a en outre été condamné à cinq ans d’enfermement pour extorsion avec violence, mais le dossier est pour le moment en attente devant la cour d’appel de Gand.