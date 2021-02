Virton a transmis son dossier de licence

C'est pour ce lundi 15 février que les clubs professionnels étaient invités à transmettre leur dossier de licence en vue de la saison prochaine.

Et l'Excelsior Virton a bel et bien remis le sien. « Un dossier bien abouti, assure Me Hissel, qui défend les intérêts de l'Excelsior. Dans ce cadre, le club est décidé à collaborer au mieux avec les instances de l'Union belge, tout en faisant abstraction des litiges qui peuvent les opposer par ailleurs (NDLR : notamment pour ce qui concerne les départs de joueurs qui étaient toujours sous contrat avec l'Excel). »