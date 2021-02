DIAPO | Boostez votre immunité sur les parcours éphémères de Wapi

Les parcours éphémères ont la cote en cette période où il n’est plus permis de faire grand-chose d’autres que travailler ou aller faire ses courses. De plus, il est au moins un point sur lesquels les scientifiques s’accordent: la marche est excellente pour la santé et le développement de l’immunité personnelle. Alors, n’hésitez plus, chaussez vos bottines et en route…

En raison des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les clubs de marche ont dû se réinventer pour permettre à leurs membres de poursuivre leurs activités sans enfreindre les règles imposées par les autorités. C’est ainsi que sont nés les parcours éphémères.

La formule connaît d’autant plus de succès qu’il n’y a pas que les membres des clubs qui en profitent puisque tout un chacun est libre de suivre, à son gré, les parcours fléchés de manière temporaire (généralement durant un mois). Il n’est toutefois pas inutile de rappeler que s’affilier à un club permet de bénéficier d’une assurance individuelle (responsabilité civile, défense en justice et accidents corporels), complémentaire à la mutuelle, qui vous couvre pendant la marche et lors de votre déplacement de votre domicile vers le lieu de départ ainsi que lors de votre retour.

La plupart des scientifiques s’accordent pour dire que la marche (à raison de minimum 30 minutes par jour) est excellente pour la santé car elle permet d’améliorer la circulation sanguine, concourt à l’augmentation des cellules de l’immunité et réduirait le risque d’infection respiratoire d’environ 40%. Des bénéfices appréciables par les temps qui… courent.

De plus, la pratique est accessible au plus grand nombre (mis à part certaines contre-indications médicales, bien entendu) car chacun peut la pratiquer à son propre rythme et choisir les parcours qui lui conviennent le mieux.

Pour trouver un parcours éphémère, il suffit de se rendre sur les sites internet ou les pages Facebook des différents clubs pour trouver son bonheur à deux pas de chez soi. La toute grande majorité d’entre eux reprennent en outre sur la Toile les parcours proposés par les clubs amis.

Notre diaporama fait référence au parcours éphémère de 10 Km au départ de la place de Béclers. Celui-ci vous conduit jusqu’au village voisin de Thimougies dominé par son moulin à vent récemment restauré.

Vous trouverez d’autres détails sur cette dernière marche dans notre édition de l’Avenir Wallonie Picarde du mardi 16 février 2021. Conçue par le club Mont-Marche de Tournai, elle restera accessible jusqu’à la fin de ce mois de février.