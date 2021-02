9 et 11 ans de prison pour un violent home-jacking à Braine-l’Alleud

Le 28 avril 2017 en début de matinée, un bijoutier âgé de 77 ans avait été approché dans son jardin par deux hommes prétendant qu’ils étaient policiers. Il avait ensuite été emmené dans la maison, mis par terre, entravé avec des liens Colson, frappé violemment et avait reçu des décharges infligées avec un câble électrique dénudé.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Salah G., un ressortissant français né en 1975, à neuf ans d’emprisonnement. Son complice Akim S., un habitant d’Anderlecht né en 1977, écope de la même peine tandis que son frère, Mohamed S., né en 1970 et actuellement détenu au Maroc, est condamné par défaut à 11 ans de prison. Son arrestation immédiate a été ordonnée. Tous trois ont déjà été condamnés à Bruxelles dans un dossier de terrorisme et étaient poursuivis à Nivelles pour un violent home-jacking, commis le 28 avril 2017 à Braine-l’Alleud.

Le 28 avril 2017 en début de matinée, un bijoutier âgé de 77 ans avait été approché dans son jardin par deux hommes prétendant qu’ils étaient policiers. Il avait ensuite été emmené dans la maison, mis par terre, entravé avec des liens Colson, frappé violemment et avait reçu des décharges infligées avec un câble électrique dénudé. Les malfaiteurs sont partis avec quatre sacs de bijoux représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Un riverain avait alerté la police après avoir vu les auteurs armés quitter les lieux. La victime avait été retrouvée ensanglantée et ligotée dans son salon. Vu ses blessures et le traitement qui lui a été infligé, l’expert qui a examiné le septuagénaire a estimé qu’il avait subi des souffrances aigües s’apparentant à des tortures et qu’à plusieurs moments durant l’agression, les jours de la victime avaient été mis en danger.

En transit à Anderlecht

Une partie des bijoux volés à Braine-l’Alleud ont transité dans un box dont se servaient les frères Akim et Mohamed S., à l’avenue de Scheut à Anderlecht, et qui était surveillé dans le cadre d’un dossier de terrorisme. Dans ce box, les enquêteurs ont également retrouvé des armes de guerre et des insignes de police. Salah G., qui passait aussi parfois par le box d’Anderlecht, était domicilié en France et lors d’une perquisition menée à son domicile par la police française, 17 kilos de bijoux faisant partie du butin du home-jacking de Braine-l’Alleud ont été retrouvés.

Les trois prévenus étant liés à un dossier de terrorisme pour lequel ils ont été condamnés à Bruxelles, le ministère public soupçonnait que la vente des bijoux en question serve à financer des activités terroristes. Les deux prévenus présents à l’audience – Mohamed S. faisait défaut – ont nié avoir participé à l’agression mais le tribunal, dans le jugement rendu lundi, estime que les préventions de vol avec violence et d’association de malfaiteurs sont établies pour l’ensemble des prévenus.